書店員を中心とした各界の漫画好き選考員が「今、この瞬間一番おもしろいマンガ」を選ぶ『マンガ大賞2026』の授賞式が26日、都内で開催され、『本なら売るほど』（作者：児島青氏）が大賞に選ばれた。【画像】児島青氏による『マンガ大賞2026』受賞記念イラスト『本なら売るほど』は、本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈るヒューマンドラマ。本と人とがもう一度出会い直す場所、ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古