「夢を持て」と言われると、なぜか苦しくなる。若い頃は自然に語れていたはずなのに、大人になるにつれ、夢は「現実的かどうか」「叶いそうかどうか」で選別されていく。努力も経験も重ねてきたのに、なぜか未来にワクワクできない。その背景には、日本人が無意識のうちに刷り込んできた「夢の定義」そのものがあるのではないか。私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から無料の「1分朝活」を行っています。