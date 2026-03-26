モデルプレス＝2026/03/26】スターバックス コーヒー ジャパンは、4月1日（水）より、全国28店舗の「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、煎茶と抹茶を組み合わせた新ビバレッジ「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」を販売する。【写真】煎茶×抹茶の妙を楽しむ3つのティービバレッジ◆煎茶と抹茶の心地よいティー体験新茶の季節