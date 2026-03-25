ある女性アイドルが、長年ファンだった男性の葬儀へ参列したことをXで報告したところ、「愛の深さに感動しました」「アイドルとファンの理想の絆を見せてもらいました」と大きな反響を呼んでいます。【写真】10年間応援してくれた男性ファン。彼の葬儀にはアイドルと40人のファン仲間が参列しました投稿したのは、「クリエイティブうたのおねえさん」として活動する、アイドルの松山あおい（@aoi_15candy）さん。松山さんをずっと