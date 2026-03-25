モデル・タレントの梅宮アンナが、がんで右胸の全摘出手術を受けた現在の心境を明かした。【映像】パッドなしチューブトップ衣装の梅宮アンナ梅宮は、3月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2024年に浸潤性小葉がんであることを公表し、その後は抗がん剤治療、右胸全摘出手術、放射線治療を経験、現在に至るまでの心境と近況について語った。「浸潤性小葉がん」という希少がんであった梅宮は「完全に脇のと