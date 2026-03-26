2026年3月24日、静岡県浜松市にあるブラジル人学校を視察された秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さま。外国人学校「ムンド・デ・アレグリア」を訪問され、日本語の授業を視察された後、ぺルーの民族舞踊や和太鼓の演奏をご覧になった。【写真】春を感じさせる佳子さまの花柄ワンピース全身姿を見る。生徒たちと交流される姿なども。花柄のネイビーのワンピースに、桜色のノーカラージャケットを合わせていた佳子さま。SNSでは「桜色が