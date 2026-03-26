ドジャースと衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」が２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで会見を行い、パートナーシップ契約を結んだことを発表した。ドジャースタジアム内に設置された複数の看板もこの日お披露目された。球場内にはいくつも「ＵＮＩＱＬＯＦＩＥＬＤＡＴＤＯＤＧＥＲＳＴＡＤＩＵＭ」と表記された。球場のネーミングライツ（命名権）を取得したわけではなく、正式な球場名は「ドジャースタ