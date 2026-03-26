落語家・タレントの“ヨネスケ”こと桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。代名詞である『突撃！隣の晩ごはん』で過去に高市早苗首相に突撃していたことを明かした。【写真】「新婚旅行を兼ねてアメリカ野球旅に」再婚の妻との“顔出し”2ショット披露のヨネスケ1985年に日本テレビのワイドショー番組のコーナーとして始まった同企画ではヨネスケが大きなしゃもじを持って一般家庭に