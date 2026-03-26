〈【成功率はたった5％】「こんなひどい扱いを受けるのか」学歴も育ちも通用しない…若かりし藤田晋が痛感した「飛び込み営業」の厳しさ〉から続く「馬主はどうですか？」【写真】この記事の写真を見る（2枚）その一言が、すべての始まりだった。トップジョッキーの何気ない提案をきっかけに、藤田晋は“馬主”という未知の世界へ足を踏み入れる。やがて数十億円規模の投資へと発展し、名馬「フォーエバーヤング」誕生へ――。