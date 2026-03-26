第三者委報告書、学校や町教委の認識の甘さ指摘２０２２年１２月、神奈川県大磯町立小学校５年の男子児童が複数の同級生からのいじめが原因で町外への転校を余儀なくされた問題で、町教育委員会が第三者委員会を設置して調査した報告書が、１９日付で被害児童保護者に開示された。第三者委が、学校や町教委の対応に強い疑問を示し、いじめ被害に対する認識の甘さを厳しく戒めた内容となっている。（吉田尚司）調査は２３年４月