体型はカバーしたいけど、おしゃれもしっかり楽しみたい。そんな大人世代の気分に応えてくれるアイテムを探すなら、【ハニーズ】やその一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のベストをチェック。手持ちのアイテムに重ねるだけでコーデがグッと新鮮になり、気になる部分をさりげなくカバーできそうなのも魅力です。オンオフ着回せそうな上品ニットベストや、プラスワン