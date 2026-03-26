「ヨーロッパ最後の独裁国家」といわれるベラルーシ。かつてソビエト連邦の構成国だった同国はソ連崩壊に伴い1991年に独立し、現在もロシアと深い関係にある。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻において、ベラルーシは表向きには中立を表明しているが、限りなく戦争当事国に近い立場だ。3月25日より、大統領による初めての北朝鮮訪問も話題となっている。【写真を見る】照井さんが拘束される直前に撮影した鉄道の写真一方でベ