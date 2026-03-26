ダイハツ工業は「ムーヴ」など40万5000台あまりのリコールを届け出ました。ダイハツ工業は「ムーヴ」など5車種、40万5963台について、ブレーキ関連の装置に雨水などが垂れる可能性があるとして、国土交通省にリコールを届け出ました。フロントガラスとボンネットの間にある部品の取り付けの指示が不十分だったためとしています。垂れた雨水などによって「ブレーキブースター」と呼ばれるブレーキ関連の装置にサビが発生し、そのま