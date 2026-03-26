訪朝したベラルーシのルカシェンコ大統領（右）を歓迎する金正恩朝鮮労働党総書記＝25日、平壌の金日成広場（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は26日、ベラルーシのルカシェンコ大統領が25日に平壌に到着し、金日成広場で金正恩朝鮮労働党総書記の歓待を受けたと1面で大きく報じた。両首脳は広場の群衆の前で抱擁。ベラルーシ側はルイジェンコフ外相のほか産業や教育、保健の担当閣僚らが同