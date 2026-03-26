「正気かよ」「ラブリー」歌手でタレントのイ・ヘヨンの行動が批判を浴びている。【写真】脚に12億ウォン保険の美女イ・ヘヨン3月25日、イ・ヘヨンは自身のSNSに「あなたのおかげで楽しかったよ〜」というコメントとともに、愛犬の動画を公開。公開された動画には、イ・ヘヨンが愛犬と日常を過ごす様子が収められている。愛犬を見つめたり、一緒にカメラを見つめたりする姿からは、深い愛情が感じられる。しかし、愛犬の顔にはメイ