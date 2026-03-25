サーティワン アイスクリームが、4月1日からブランドロゴをリニューアルし、あわせて商品パッケージや店舗デザインも一新する。世代を問わず幅広い顧客に寄り添うブランドへ進化を図る狙い。【写真】パッケージ＆店舗デザインも一新する『サーティワン』同ブランドは1974年の日本上陸以来、季節に応じた31種類のアイスクリームを展開し、現在は全国1500以上の拠点で年間6200万組以上が利用するなど、長年にわたり親しまれてき