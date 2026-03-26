小中学校で600人以上の体調不良者が確認されている問題。給食のパンが原因の食中毒でした。 大阪府熊取町によりますと、3月24日までの約１週間で町立の小学校で482人、中学校で151人の計633人が下痢や嘔吐などの症状を訴えていました。 泉佐野保健所が調査を行ったところ、3月17日に町立のすべての小中学校に提供されていた「給食パン」を食べた人や、このパンを製造していた「サガン製パン」の従業員の便からノロウイルス