ソフトバンク・オスナ投手の開幕２軍が２６日、決まった。２３年に４年総額４０億円規模の超大型契約で合意した右腕。契約を結んだ際に「守護神としての起用」も覚書に含まれていた中で、三笠杉彦ＧＭがコメントした。オスナはこの日、みずほペイペイドームで行われていた全体練習には参加。今季は杉山との守護神争いが期待されていたが、オープン戦８試合登板で４失点、防御率４・５０で開幕１軍を逃した。三笠ＧＭは「起用方