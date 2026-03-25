札幌・白石警察署は2026年3月25日、女子高校生（17）を事後強盗の疑いで逮捕しました。女子高校生は25日午前11時55分ごろ、札幌市白石区のスーパーマーケットで、コメ5キロ1袋（販売価格4838円）を盗んだあと、店の事務所から逃走をはかり、逮捕を免れるため、店員の女性（31）に対し、暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、女子高校生はコメ1袋を会計をせずにエコバッグに入れたところを警備員