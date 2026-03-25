ちょっぴりドンくさくて頑固なチャウチャウの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で58万1000回再生を突破し、「すごい必死ww」「歩くより体力使ってて草」「このドンくささが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『絶対に車でお散歩に行きたい』と駄々をこねる犬→必死に車に乗ろうとする光景】 絶対に車でお散歩に行きたい！ TikTokアカウント「komatarosu」の投稿主さん