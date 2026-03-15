俳優の香取慎吾（49）が、14日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。変装せずに外出する理由を明かした。先週に引き続き、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）がゲスト出演した。真っ赤な服で目立つカズレーザーに対し、香取は「目立たないの？普通にいるんでしょ？変装は？」と立て続けに質問。変装は「しない」というカズレーザーは「したとて、じゃないですか。“あぁ、い