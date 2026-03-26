MLBは26年シーズン開幕にあわせ、新企画「MLBBreakfastClub」を始動した。日本においてMLBの試合は主に朝の時間帯に行われる。そこで、日本人選手をはじめとするMLB選手たちのプレーを楽しみながら、MLBの試合で朝を元気にスタートさせる新しい「観戦スタイル」、「生活習慣」を提案するべく今シーズンから様々な施策が始まり、その新たな習慣をテーマにした、コンセプトムービーが公開された。企画の一環として「MLBで