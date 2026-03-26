韓国を訪問した外国人観光客が20代の男から性暴行を受けて不法撮影の被害を受けたという通報があり、警察が捜査に乗り出した。仁川（インチョン）の延寿（ヨンス）警察署は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上のカメラ利用撮影等の容疑で、20代の男Aを調査していると25日、明らかにした。Aは23日午後、仁川市延寿区のある宿泊施設で、ハンガリー国籍の30代女性Bさんの身体を不法に撮影した疑いなどがもたれている。Bさんは当日、