アメリカのオープンAIは24日、「Soraに別れを告げる」とSNSに投稿し、動画生成AIアプリ「Sora」のサービスを終了すると発表した。ウォルト・ディズニーと3年間のライセンス提携を発表していたが、わずか3カ月で白紙となった。打ち切りの理由については明らかにされておらず、一体、なぜSoraは終了するのだろうか――。生成AI「Sora」が打ち切りにSNSで拡散され、度々物議を醸すAI動画。高品質な動画を作れるとして話題を集めた、動