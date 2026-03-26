札幌・豊平警察署は2026年3月26日、強盗の疑いで札幌市豊平区の飲食店従業員の男（25）を逮捕しました。男は2026年3月26日午前4時ごろ、札幌市豊平区豊平3条3丁目でタクシー運転手の男性（61）の胸ぐらをつかみ揺さぶる暴行を加え、タクシーの乗車料金1900円を支払わずに逃走した疑いがもたれています。運転手の男性にけがはありません。午前4時すぎ、被害にあった運転手の男性から「客が胸ぐらをつかんで運賃を踏み倒