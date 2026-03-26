「貞子のろいの胸像フィギュア-貞子-」8月に展開予定HOBBY Watch

「貞子のろいの胸像フィギュア-貞子-」8月に展開予定

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • BANDAI SPIRITSは「貞子のろいの胸像フィギュア-貞子-」を8月に展開する
  • 映画「貞子」に登場する「貞子」を胸像フィギュアで表現したもの
  • 取り外し可能なモニター型フィギュアも付属している
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