東国原英夫氏来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選に関し、元職東国原英夫氏（68）が立候補の意向を固めたことが24日、分かった。4月に記者会見して表明する方向で調整している。関係者が取材に明らかにした。5選を目指す現職河野俊嗣氏（61）との事実上の一騎打ちとなる見通しだ。東国原氏はタレントを経て、2007年から1期4年、知事を務めた。在任中はマンゴーなど県産品のトップセールスで全国から注目を集めた。当時、河野