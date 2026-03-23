2月27日から4月16日までの間、日本トイザらス株式会社が「おもちゃのリユース大作戦」を開催中です。おもちゃのリユース大作戦とは、同社のサステナブルな取り組みの一環で、遊ばなくなったおもちゃを回収して、次の持ち主へとつなぐこと。同社マーケティング本部 ブランドコミュニケーション部長の立原俊久さんが詳しい話をしてくれました。親の悩みに応える取り組み本取り組みは、「おもちゃの価値を最後まで活かしたい」という