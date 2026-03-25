２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を電撃発表したお笑いタレントのもう中学生（４３）が、ＳＮＳで改めて結婚を報告した。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、それが長野県上田市出身で女優、モデル、タレントとして活動する恵理（３２）であることがわかった。恵理が自身のインスタグラムとＸを更新。「皆様へこの度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたし