東京・渋谷区の路上で、20代の女性に性的な暴行を加えたとして警視庁に逮捕されたNHK報道局スポーツセンター・チーフディレクターの男性（50）について、東京地検はきょう（25日）、不起訴処分としました。東京地検は「必要な捜査を遂げたうえで不起訴処分としたが、関係者の名誉、プライバシーを保護するため、理由の詳細は明らかにできない」としています。男性の逮捕を受けて、NHKは3月6日に記者会見を開き、「事実関係を早急に