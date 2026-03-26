『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』8-1【漫画】本編を読む結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意するまでの軌跡を描いたアゴ山(@longagoyama)のブログ漫画『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』が注目を集めている。カサンドラ症候群とは、パートナーとのコミュニケーションに問題が生じ、関係を維持するために心身ともに疲弊してしまう状態のことだ。片頭痛