「こんなこと思うなんて、自分でも嫌になるが……」 そうつぶやいたのは、72歳の山上正一さん（仮名）。 妻と二人で静かに暮らしている正一さんには、3人の子どもと8人の孫がいます。お盆や正月になると家族が集まり、家の中は笑い声でいっぱいに。本来なら、それは幸せな光景のはずでした。しかし正一さんの胸の奥には、誰にも言えない複雑な思いがありました。その内容とは？ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が、事例と