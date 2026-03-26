夫はいつも「お前は心配するな」と笑っていた――。専業主婦として40年以上、家計を任せきりにしてきた恵子さん（71歳）。しかし夫が突然亡くなったあとに判明した、夫の“秘密”とは？頼れる夫との突然の別れ…71歳主婦が気づいたこと「お金のことは俺が見ているから、お前は心配しなくていい」夫はいつも、そういって笑っていました。恵子さん（仮名・71歳）は、専門学校を卒業後に地元の会社で事務職として働いていましたが、25