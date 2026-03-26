ミラノ・コルティナオリンピックで金銀メダルに輝いた”りくりゅう”ペアの三浦璃来選手（24）に、ふるさとの兵庫県宝塚市が「市民栄誉賞」を贈ることを決定しました。 同市出身の三浦璃来選手は、宝筭小学校・御殿山中学校を卒業し、フィギュアスケートの木原龍一（33）選手と“りくりゅう”ペアとして活躍。 2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックでは、ペアで日本初の金メダルを獲得、団体戦の銀メダルに