タレントの山之内すず（24）が、8日放送の読売テレビ『もんくもん』（後3：00）に出演。20万円の商品を購入したのに後悔したエピソードを明かした。【写真】「わーバッサリ」「これ似合うの凄い」“オン眉ぱっつん”新ヘア披露の山之内すず“春のもんく祭り！”と題し、さまざまなものに文句を言う企画。最近買って後悔したものについて、「20万円の棚」を挙げた。「家で棚を置きたい場所があって、大きな棚を買ったんですよ