チェコ代表右腕が明かしたエピソードチェコ共和国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したオンジェイ・サトリア投手が、「ピッチング・ニンジャ」として知られる投球分析家ロブ・フリードマン氏のインタビューに出演。WBC期間中に起こったエピソードを紹介した。サトリアによると、同じくチェコ代表でオイシックス新潟でもプレーしたダニエル・パディシャーク投手が、ジムで大谷と遭遇したという