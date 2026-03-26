日本ハム・伊藤大海投手が２６日、開幕投手を務める２７日のソフトバンク戦（ペイペイ）に向け、敵地で最終調整を行った。マウンドからの投球練習得で感覚を確認。「すごくワクワクしている気持ちと、でも冷静な気持ちで今日もリラックスして練習ができた。すごくいい状態で臨めるかな」と心境を語った。日本代表として出場したＷＢＣから１６日に帰国後、２１日のヤクルトとのオープン戦に先発。そこから中５日で開幕戦に臨む