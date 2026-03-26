奈良がポルティモネンセSCから川粼修平を完全移籍で獲得したJ3の奈良クラブは3月26日、ポルトガル2部のポルティモネンセSCよりFW川粼修平が完全移籍で加入することを発表した。欧州でのプレー経験も豊富な実力派アタッカーの参戦に、SNS上では「J3なら無双だろ」と大きな反響が沸き起こっている。現在24歳の川粼はガンバ大阪のユース出身で、2020年にトップチームへ昇格。翌2021年夏にはポルトガルのポルテ