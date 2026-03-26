進化した量子コンピューターが既存の暗号アルゴリズムを解いてしまう時代「Q Day」の到来に備え、Googleが対応の期限を2029年に設定すると発表しました。Google’s timeline for PQC migrationhttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/safety-security/cryptography-migration-timeline/Google Online Security Blog: Security for the Quantum Era: Implementing Post-Quantum Cryptography in Androidhttps://security