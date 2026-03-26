日本のコンテンツ輸出といえばアニメやマンガが定石だ。だが今、小説が静かに世界を席巻しつつある。柚木麻子『BUTTER』の英訳版が英国でベストセラーとなり日本文学ブームを牽引する一方、もうひとつ別の波として欧米の書店を席巻しているのが「Iyashi-kei（癒やし系）」と呼ばれる日本小説だ。’26年２月18日に発売された『ペンション・ワケアッテ』（八木沢里志・著、ポプラ社）は発売前に世界７ヵ国・８言語での翻訳出版が決定