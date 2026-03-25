【博鰲（中国海南省）共同】米国、イスラエルによる攻撃の報復としてイランが事実上封鎖するホルムズ海峡を23日に中国船主のコンテナ船が通過したことが分かった。中国メディアの財新が25日までに伝えた。イランが設けた「安全回廊」を経由したという。コンテナ船はパナマ船籍だが、実質的オーナーは中国の海運会社で、通過時には「チャイナオーナー」と明示していた。安全回廊は従来のホルムズ海峡の航路とは異なる迂回路で、