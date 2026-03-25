三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが２５日、傘下の銀行や信託銀行、証券会社で２０２７年度から、定年を６０歳から６５歳に延長すると発表した。若手には大幅な賃上げを実施し、年齢を問わず優秀な人材の確保を図る。定年延長の対象になるのは、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。経験豊富なシニア人材が活躍できる基盤の整備が目的で、銀行では５５歳を機に給与を下げる制度も廃止