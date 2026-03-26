春になると、あちらこちらで一斉に花が咲きはじめます。横浜赤レンガ倉庫には「巨大なお花畑＝FLOWER GARDEN」が出現するようです。海を望む広場に、色とりどりの花々が咲き乱れる光景は圧巻！ほんの束の間の「非日常」を体験しに出かけてみませんか。【どんなイベント？】いまや横浜の春の風物詩となった恒例イベント「FLOWER GARDEN 2026」。会場となる横浜赤レンガ倉庫に一歩足を踏み入れると……あっちもこっちも「花」でい