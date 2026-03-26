SNSで拡散され度々物議を醸す、AI動画。高品質な動画を作れるとして話題を集めた、動画生成アプリの打ち切りが突然、発表されたのです。アメリカのオープンAIは動画生成AI「Sora」のサービスを終了すると明らかにしました。Soraといえば、こんな問題も。2025年、クマの被害が全国各地で深刻化する中、住宅街で襲われたクマを素手で撃退する女子高生のAI動画がSNS上に拡散。さらに、畑で遭遇したクマに近づきサツマイモを与える女性