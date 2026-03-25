昨年５月に行われたプロボクシングの世界タイトルマッチ後に急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受け、同年８月から熊本県内の病院でリハビリ中だった元ＩＢＦ世界ミニマム級王者の重岡銀次朗さん（２６）が退院した。兄で元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大さん（２８）が２５日、自身のインスタグラムで報告した。優大さんはインスタグラムに車いすに座る銀次朗さんらとの写真を投稿。「弟、銀次朗は３０３日の入院生活を