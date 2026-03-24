ANAホールディングス傘下のANA XがMVNOによる携帯電話サービス「ANAモバイル」を提供開始！全日本空輸（以下、ANA）の親会社であるANAホールディングス傘下のANA Xは24日、同社が移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供する携帯電話サービス「ANAモバイル」（ https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/ana-mobile/ ）を2026年3月24日（火）より提供開始すると発表しています。申し込みは公式Web