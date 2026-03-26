〈紀子さまは護衛官を“ご叱責”、悠仁さまの言動にも「異変」が…秋篠宮家が「ソフト警備」を求めてきた“ある事情”〉から続く「皇室と国民との懸け橋になりたい」。そんな願いから、警察に対して「ソフト警備」を望んでこられた秋篠宮家。時に紀子さまが強い言葉で護衛官を叱責されることもあった。お振る舞いは悠仁さまにも引き継がれ――。【画像】「ピンクのワンピースで…」家族とあいさつを交わす若かりし頃の紀子さま◆◆