平均単価1500円、時には2000円を超えることもある一杯の薬膳スープ料理「麻辣湯」。タイパ（時間対効果）やコスパを何より重視すると言われるZ世代が、なぜこの高単価な一皿を求めて行列を作るのか。そこには、「日本人は選ぶのが苦手だからセットを作れ」という外食業界の定石をあえて踏みにじった、石神秀幸さんの計算がありました。効率化を求める時代に、あえて客に「選択」という負荷を強いる。その「不親切」こそが、