アメリカのオープンAIが手がける動画生成AI「Sora」が24日、サービスを終了することを発表しました。オープンAIが手がける動画生成AI「Sora」は24日、Xで「サービスを終了する」と投稿しました。具体的な終了時期などは「近日中に改めて発表する」としていて、「今回の発表が落胆させるものであることは承知している」とコメントしています。さらに、Sora公式アプリ上の投稿では「研究の優先順位について社内で慎重に検討した結果