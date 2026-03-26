事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について、専門家は停戦が実現し船舶の航行が再開されても正常な状態に戻るには半年ほどかかるとの見解を示しました。【映像】カレン博士「正常な状態戻るまで半年」コロンビア大カレン・ヤング博士「海峡を通るエネルギーの流通が再開し円滑になったとしても、石油生産が通常レベルに戻るまでには4〜6カ月かかる可能性がある」中東の経済やエネルギーに詳しいコロンビア大学のカレン博士は、た